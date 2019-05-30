الصين مستعدة لتلبية الطلب المعتدل على المعادن النادرة من باقي الدول

قالت وزارة التجارة الصينية، إن بكين مستعدة لتلبية الطلب المعقول على المعادن النادرة من بقية

الدول، "لكن سيكون من غير المقبول أن تستخدم الدول المعادن النادرة الصينية لتصنيع المنتجات ثم تجازي الصين جزاء سنمار".



وقال قاو فنع المتحدث باسم وزارة التجارة في إيجاز صحفي أسبوعي اليوم الخميس، إن ذلك سيكون غير مقبول دون أن يحدد أي دولة.



وأثارت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمصنع للمعادن النادرة الأسبوع الماضي تكهنات بأن الصين ستستخدم مركزها المهيمن كمصدر للمعادن النادرة إلى الولايات المتحدة كورقة ضغط في الحرب

التجارية.



والمعادن النادرة هي مجموعة من 17 عنصرا كيماويا تُستخدم في شتى الصناعات، من الإلكترونيات الاستهلاكية ذات التكنولوجيا الفائقة إلى المعدات العسكرية.