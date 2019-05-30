زوج يقتل زوجته المصابة بفيروس الإيدز بجنوب باكستان

قال مسئولون اليوم الخميس، إن الشرطة في جنوب باكستان ألقت القبض على رجل متهم بقتل زوجته المصابة بفيروس العوز المناعي البشري "اتش أي في" المسبب لمرض الإيدز في منطقة منتشر بها الوباء.



وقال المسئول بالشرطة وحيد ماني، إن الرجل في بلدة راتو ديرو قام بخنق زوجته للاشتباه في أنها قامت بخيانته، وقام بتعليق جثتها في شجرة لكي يبدو الحادث كأنه انتحار.



ويشار إلى أن بلدة راتو ديرو، الواقعة بإقليم السند، بلدة صغيرة تم تأكيد إصابة نحو 800 شخص من سكانها، معظمهم من الأطفال، بفيروس اتش أي في خلال الشهرين الماضيين.



وقال عرفان بالوش، المسؤول الآخر بالشرطة، إن الرجل قتل زوجته 32 عاما، لأنه اعتقد أن إصابتها بفيروس اتش أي في يعني أنه ربما كانت على علاقة جنسية بشخص آخر.