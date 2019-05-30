باليرمو يتفادى الهبوط من دوري الدرجة الثانية الإيطالي

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مساء الأربعاء، أن فريق باليرمو، المنافس بدوري الدرجة الثانية الإيطالي، سوف يتفادى الهبوط بعدما خففت محكمة الاستئناف الرياضية حكم احتلال باليرمو للمركز الأخير لخصم 20 نقطة من رصيده.



وأدين نادي باليرمو بمخالفات مالية سمحت لهم بالمشاركة في موسم 2017 2018 بالدرجة الثانية.

وواجه فريق باليرمو الهبوط بعدما أنهى موسم 2018 2019 في المركز الثالث وهو المركز الذي كان سيمكنه من خوض ملحق الصعود والهبوط.



وبعد الحكم الجديد تراجع الفريق للمركز الحادي عشر، كما تم تغريم الفريق 500 ألف يورو (557 ألف دولار).



كما تم تقليص عقوبة مدير النادي أناستاسيو موروسي من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، بينما تم تقليص عقوبة المدير الثاني جيوفاني جيامارفا التي كانت مقررة بعامين إلى النصف.



ولعب باليمرو 29 موسما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وظهر في الدرجة 11 مرة منذ 2004، ولعب الفريق الموسمين الماضيين في دوري الدرجة الثانية.