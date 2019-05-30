ليبيا: طائرات تركيا تقصف مدينة غريان

صرح الجيش الليبي اليوم الخميس، وفقا لقناة الحدث، أن الجيش الليبي رصد طائرة تركية دون طيار قصفت مدينة غريان.



كما أعلن الجيش الليبي، أن هناك طائرة آتية من أنقره على متنها طائرات دون طيار تم تجميع اثنين منها، كما أضاف الجيش أنه تم هبوط طاِئرة شحن تركية على متنها فريق خبراء من الأتراك في مصراتة.



كما صرح الجيش الليبي، "تركيا قد أرسلت خبراء أتراك وإمدادات عسكرية للقتال ضدنا".



يأتي هذا فيما قال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي، اللواء أحمد المسماري، إنه تم القبض على العديد من الإرهابيين، وأن التحقيقات دلت على على ارتباط الإرهابيين في ليبيا بالإرهابيين في مصر ودول أخرى.