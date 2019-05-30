نائب وزير الخارجية الروسي: إيران لا تزال داخل الاتفاق النووي

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف "إنه لا يشك في أن إيران يمكن أن تعيد بسرعة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 بالمئة"، مؤكدا أن إيران لا تزال داخل خطة العمل الشاملة المشتركة "الاتفاق النووي".



وأضاف ريابكوف اليوم الخميس، في أعقاب زيارة إلى طهران أمس، أن الجانب الروسي يرى دائما أن أفضل ضمان لعدم تحويل المواد النووية إلى أغراض التسليح هو تطبيق اتفاق إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى البروتوكول الإضافي، الذي يتم بموجبه تنفيذ أنشطة التحقق والتأكد باستخدام التكنولوجيا العالية والحديثة من عدم وجود حركة في إيران نحو دورة التسليح.



وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه ناقش في طهران مجمل القضايا المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني ومشكلات اللجنة المشتركة، مضيفا "نحن نؤيد عقد اجتماع لهذه اللجنة المشتركة دون تأخير".



وشدد ريابكوف على أن هذا الاجتماع يتعين أن يكون بناء وحيًا ويتيح اتخاذ القررات الصائبة من قبل الدول المشاركة في الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة ووضع خارطة طريق لمنع مزيد من التدهور في الموقف.



وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف تعهد أمس الأربعاء، أثناء زيارته لطهران بمواصلة العمل للحفاظ على الاتفاق النووي بعد الأزمة الأخيرة، التي نجمت عن تعليق إيران لبعض تعهدتها بالاتفاق، احتجاجا على ما اعتبرته عدم تنفيذ الدول الأوروبية لتعهداتها بمواجهة العقوبات الأميركية.