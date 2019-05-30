حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس30 مايو 2019

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: يدفعك هذا اليوم النشيط الى المبادرة من دون خجل أو تراجع، وتسافر لأسباب متنوعة للاستجمام أو للعمل.

عاطفيًا: تتحسّن الأحوال جدًا فترتفع المعنويات وتجدد نشاطك أو تتلقى أخبارًا ترضيك تتعلق بالحبيب وبقرب عودته من السفر.

صحيًا: عليك الانتباه لصحتك وضرورة متابعة الطبيب، حتى لا يؤثر فيك إهمالك بعد ذلك ويسبب لك الكثير من المشكلات الصحية.



الثور

مهنيًا: لا تراهن على الحظوظ، قد تعاني الركود ومراوحة المكان، حذار الفوضى والتأخير والخيبة.

عاطفيًا: اذا لم تكن مرتاحًا لتصرفات الشريك معك في الآونة الأخيرة، سارع الى مصارحته قبل فوات الأوان.

صحيًا: استقد من العطلة السنوية للانطلاق في رحلة استجمام أو في سفر إلى إحدى الجزر.



الجوزاء

مهنيًا: قد تصبح المسائل المادية من الأسس والمعطيات الرئيسة هذا اليوم، ويكون النجاح حليفك القوي.

عاطفيًا: تلتقي شخصًا تجده ودودًاللغاية وقد يكون بداية لعلاقة متينة.

صحيًا: لا تمل من كثرة التمارين الرياضية التي عليك القيام بها، فهي تفيدك كثيرًا.



السرطان

مهنيًا: قد تسمع كلامًا غير مقنع أو لا يتمتّع بمصداقية، إهدأ ولا تأخذ على عاتقك مسألة تصحيح مسار العالم.

عاطفيًا: إياك والمغامرات العابرة في هذا اليوم الدقيق من حياتك، ادرس الخطوات والعواقب التي قد تترتب على ذلك.

صحيًا: المحافظة على الصحة جيدة هي عنوان المرحلة المقبلة، وهذا ليس جديدًا عليك وفقًا لما عرفت به سابقًا.



الأسد

مهنيًا: ترتفع المعنويات وتفرح لانفراج الأمور ولوضوحها، وتناقش فواتير وأقساطًا وتهتم لتفاصيل العقود المصرفية.

عاطفيًا: يتصارع القلب مع العقل فلا تعرف إلى أين تسير، تجنب ارتكاب الاخطاء الكبيرة، لا تعرض استقرارك العاطفي للاهتزاز.

صحيًا:. خذ احتياطاتك من تفجر وضع عائلي أو داخل جماعة تنتمي اليها، ما قد يهدد أمر ما سلامتك وصحتك.



العذراء

مهنيًا: تتعزز قدراتك وتجد حلولًا لمشكلات عالقة وتبدأ علاقة جديدة وتعرف اتصالات مهمّة تتعلّق بسفر أو بتنقّل.

عاطفيًا: جو من الشكوك مع الحبيب، كن عاقلًا فقد تصاب بالخيبة على أثر تصرّف غير مسبق منه.

صحيًا: خفف من الأعمال غير المجدية، ودع أصحابها يقومون بها، واسترح قليلًا.



الميزان

مهنيًا: تطور جديد في العمل يفتح أمامك الأبواب ويأتيك بمساعدات يقدّمها بعض الزملاء المخلصين.

عاطفيًا: توقّع فرصًا جديدة ونجاحًا وتطوّرات ممتازة وأحلامًا رومانسية وعلاقات مميّزة جدًّا.

صحيًا: يوم من الراحة يعيد الأمور إلى نصابها على الصعيد الصحي.



العقرب

مهنيًا: تتزوّد حيوية مضاعفة لإحراز نجاح تصرّ عليه، وتتطرق الى مواضيع جديدة ما يجعلك تشعر بالانتعاش.

عاطفيًا:تباشر مشاريع مع الحبيب وتعرف تغييرات عامة لمصلحتك، وتبلغ قدراتك الباطنية ذروتها فتبدو مؤهلًا لاستشراف المستقبل والتصرف على هذا الاساس.

صحيًا: لا تتردد لحظة في تنفيذ كل ما يطلبه منك أخصائي التغذية، فهو وحده يعرف طبيعة جسمك والوجبات الصحية المفيدة لك.



القوس

مهنيًا: يبدأ المناخ بالتغيير الإيجابي، فتعمل من أجل هدف جديد، وتقود مسيرة ما أو تسيطر على الأوضاع أكثر من السابق.

عاطفيًا: انتبه من نزاعات شخصية قد تطرأ مع الحبيب، وقد يؤخذ عليك إغواء شخص لا يناسبك ظرفه ووضعه، أو تلام لأنه لا يلائمك.

صحيًا: حدّد الخطوات التي ستتخذها بشأن وضعك الصحي بأسرع ما يمكن، التأخير ينعكس سلبًا عليك.



الجدي

مهنيًا: قد تحزن بسبب ظلم، كن لينًا كي لا تواجه بحواجز كبيرة، واحمِ مصالحك من التراجع، وكذلك استقرارك المعنوي.

عاطفيًا: حذار المواجهة الشرسة حتى لو اضطررت إلى مواجهة الشريك، كن هادئًا وبرّر مواقفك من دون إثارة المتاعب.

صحيًا: تبدو متقلب المزاج ومتوتر الأعصاب، وقد تعاني تراجعًا معنويًا أو صحيًا، اجتمع بالأصدقاء وابتعد عن اجتماعات العمل.



الدلو

مهنيًا: يبدو أن المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقك تزداد ثقلًا، لا بأس من مشاركتها مع الزملاء فهم قادرون على التخفيف عنك بعض الشيء.

عاطفيًا: تشعر بأن الحبيب يمارس ضغوطًا عليك لأسباب لها صلة بالعلاقة بينكما، صارحه لإصلاح الأمور وتنقية الأجواء.

صحيًا: إذا كنت تعجز عن الحد من شراهتك، فما عليك سوى استشارة أخصائي تغذية اليوم قبل الغد.



الحوت

مهنيًا: إحذر غيرة أحد الزملاء، فقد يسببّ لك مشكلة تعوّق إنجاز مهامك وتعيدك إلى نقطة الصفر وتقضي على طموحك.

عاطفيًا: السعادة غالبًا ما توفر لك مزيدًا من الراحة، فتفكر على نحو أكثر راحة إلى جانب الشريك.

صحيًا: مارس تنفيذ قرارك الذي اتخذته بشأن صحتك، والقاضي بوضع حد للإفراط في الطعام.