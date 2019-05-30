القاهرة : الخميس 30 مايو 2019
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الأبراج اليوم
الخميس 30/مايو/2019 - 10:33 ص

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس30 مايو 2019

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2648418

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: يدفعك هذا اليوم النشيط الى المبادرة من دون خجل أو تراجع، وتسافر لأسباب متنوعة للاستجمام أو للعمل.
عاطفيًا: تتحسّن الأحوال جدًا فترتفع المعنويات وتجدد نشاطك أو تتلقى أخبارًا ترضيك تتعلق بالحبيب وبقرب عودته من السفر.
صحيًا: عليك الانتباه لصحتك وضرورة متابعة الطبيب، حتى لا يؤثر فيك إهمالك بعد ذلك ويسبب لك الكثير من المشكلات الصحية.

الثور
مهنيًا: لا تراهن على الحظوظ، قد تعاني الركود ومراوحة المكان، حذار الفوضى والتأخير والخيبة.
عاطفيًا: اذا لم تكن مرتاحًا لتصرفات الشريك معك في الآونة الأخيرة، سارع الى مصارحته قبل فوات الأوان.
صحيًا: استقد من العطلة السنوية للانطلاق في رحلة استجمام أو في سفر إلى إحدى الجزر.

الجوزاء
مهنيًا: قد تصبح المسائل المادية من الأسس والمعطيات الرئيسة هذا اليوم، ويكون النجاح حليفك القوي.
عاطفيًا: تلتقي شخصًا تجده ودودًاللغاية وقد يكون بداية لعلاقة متينة.
صحيًا: لا تمل من كثرة التمارين الرياضية التي عليك القيام بها، فهي تفيدك كثيرًا.

السرطان
مهنيًا: قد تسمع كلامًا غير مقنع أو لا يتمتّع بمصداقية، إهدأ ولا تأخذ على عاتقك مسألة تصحيح مسار العالم.
عاطفيًا: إياك والمغامرات العابرة في هذا اليوم الدقيق من حياتك، ادرس الخطوات والعواقب التي قد تترتب على ذلك.
صحيًا: المحافظة على الصحة جيدة هي عنوان المرحلة المقبلة، وهذا ليس جديدًا عليك وفقًا لما عرفت به سابقًا.

الأسد
مهنيًا: ترتفع المعنويات وتفرح لانفراج الأمور ولوضوحها، وتناقش فواتير وأقساطًا وتهتم لتفاصيل العقود المصرفية.
عاطفيًا: يتصارع القلب مع العقل فلا تعرف إلى أين تسير، تجنب ارتكاب الاخطاء الكبيرة، لا تعرض استقرارك العاطفي للاهتزاز.
صحيًا:. خذ احتياطاتك من تفجر وضع عائلي أو داخل جماعة تنتمي اليها، ما قد يهدد أمر ما سلامتك وصحتك.

العذراء
مهنيًا: تتعزز قدراتك وتجد حلولًا لمشكلات عالقة وتبدأ علاقة جديدة وتعرف اتصالات مهمّة تتعلّق بسفر أو بتنقّل.
عاطفيًا: جو من الشكوك مع الحبيب، كن عاقلًا فقد تصاب بالخيبة على أثر تصرّف غير مسبق منه.
صحيًا: خفف من الأعمال غير المجدية، ودع أصحابها يقومون بها، واسترح قليلًا.

الميزان
مهنيًا: تطور جديد في العمل يفتح أمامك الأبواب ويأتيك بمساعدات يقدّمها بعض الزملاء المخلصين.
عاطفيًا: توقّع فرصًا جديدة ونجاحًا وتطوّرات ممتازة وأحلامًا رومانسية وعلاقات مميّزة جدًّا.
صحيًا: يوم من الراحة يعيد الأمور إلى نصابها على الصعيد الصحي.

العقرب
مهنيًا: تتزوّد حيوية مضاعفة لإحراز نجاح تصرّ عليه، وتتطرق الى مواضيع جديدة ما يجعلك تشعر بالانتعاش.
عاطفيًا:تباشر مشاريع مع الحبيب وتعرف تغييرات عامة لمصلحتك، وتبلغ قدراتك الباطنية ذروتها فتبدو مؤهلًا لاستشراف المستقبل والتصرف على هذا الاساس.
صحيًا: لا تتردد لحظة في تنفيذ كل ما يطلبه منك أخصائي التغذية، فهو وحده يعرف طبيعة جسمك والوجبات الصحية المفيدة لك.

القوس
مهنيًا: يبدأ المناخ بالتغيير الإيجابي، فتعمل من أجل هدف جديد، وتقود مسيرة ما أو تسيطر على الأوضاع أكثر من السابق.
عاطفيًا: انتبه من نزاعات شخصية قد تطرأ مع الحبيب، وقد يؤخذ عليك إغواء شخص لا يناسبك ظرفه ووضعه، أو تلام لأنه لا يلائمك.
صحيًا: حدّد الخطوات التي ستتخذها بشأن وضعك الصحي بأسرع ما يمكن، التأخير ينعكس سلبًا عليك.

الجدي
مهنيًا: قد تحزن بسبب ظلم، كن لينًا كي لا تواجه بحواجز كبيرة، واحمِ مصالحك من التراجع، وكذلك استقرارك المعنوي.
عاطفيًا: حذار المواجهة الشرسة حتى لو اضطررت إلى مواجهة الشريك، كن هادئًا وبرّر مواقفك من دون إثارة المتاعب.
صحيًا: تبدو متقلب المزاج ومتوتر الأعصاب، وقد تعاني تراجعًا معنويًا أو صحيًا، اجتمع بالأصدقاء وابتعد عن اجتماعات العمل.

الدلو
مهنيًا: يبدو أن المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقك تزداد ثقلًا، لا بأس من مشاركتها مع الزملاء فهم قادرون على التخفيف عنك بعض الشيء.
عاطفيًا: تشعر بأن الحبيب يمارس ضغوطًا عليك لأسباب لها صلة بالعلاقة بينكما، صارحه لإصلاح الأمور وتنقية الأجواء.
صحيًا: إذا كنت تعجز عن الحد من شراهتك، فما عليك سوى استشارة أخصائي تغذية اليوم قبل الغد.

الحوت
مهنيًا: إحذر غيرة أحد الزملاء، فقد يسببّ لك مشكلة تعوّق إنجاز مهامك وتعيدك إلى نقطة الصفر وتقضي على طموحك.
عاطفيًا: السعادة غالبًا ما توفر لك مزيدًا من الراحة، فتفكر على نحو أكثر راحة إلى جانب الشريك.
صحيًا: مارس تنفيذ قرارك الذي اتخذته بشأن صحتك، والقاضي بوضع حد للإفراط في الطعام.

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