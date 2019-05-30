القاهرة : الخميس 30 مايو 2019
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الخميس 30/مايو/2019 - 10:33 ص

السيسي يتوجه للسعودية للمشاركة في القمتين العربية والعادية

السيسي
السيسي
وسام عطية
dostor.org/2648417

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الخميس إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كلٍ من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، اللتين تعقدان على التوالي بمكة المكرمة اليوم وغدًا، ٣٠ و٣١ مايو الجاري.

وتأتي مشاركة الرئيس بالقمتين العربية والإسلامية، في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل الجماعي المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس كلمة أمام القمة العربية الطارئة تتضمن رؤية شاملة لمحاور الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في مواجهة التحديات الراهنة، وكذلك سبل تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة في هذا الإطار.

وأضافت الرئاسة أن انعقاد القمة الإسلامية يأتي بالتزامن مع احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، والتي تمثل الصوت الجماعي للعالم الإسلامي، حيث تنعقد القمة الحالية تحت شعار "يدًا بيد نحو المستقبل".

ومن المقرر أن يستعرض الرئيس في كلمته أمام القمة الإسلامية سبل بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي، وفى مقدمتها مكافحة الفكر المتطرف، وكذلك التصدي لنشر خطاب التمييز والكراهية ضد المسلمين.

كما يتضمن برنامج الرئيس عقد لقاءات ثنائية على هامش القمتين مع عدد من القادة العرب والمسلمين تتناول التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة أخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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