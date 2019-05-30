الأمن القومي الروسي: منفتحون لاستمرار الحوار مع واشنطن وإسرائيل

أعلن المتحدث الإعلامي باسم مجلس الأمن القومي الروسي، يفجيني أنوشين، أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل حول القضايا الأمنية لن يتوقف، مشيرا إلى أن بلاده منفتحة لاستمرار هذا الحوار.



وقال أنوشين، في تصريح صحفي اليوم الخميس: "لم يتوقف الحوار الأمني الروسي الإسرائيلي، والروسي الأميركي، حيث تُعقد مشاورات بين الخبراء بشكل ثنائي على مستوى مجالس الأمن القومي في روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل بانتظام عدة مرات في السنة".



وأضاف: "نحن منفتحون للحوار متعدد الأطراف أيضا، وهذا ما يؤكده الاجتماع الدولي السنوي للممثلين رفيعي المستوى عن مسئولي القضايا الأمنية، والذي سيُعقَد هذا العام في مدينة أوفا الروسية في الفترة من 18 إلى 20 يونيو القادم".



وأشار إلى أنه من المقرر عقد لقاء بين روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل حول قضايا الأمن الإقليمي والشرق الأوسط في نهاية يونيو القادم، موضحا أن أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف سيناقش أثناء هذا اللقاء مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، قضايا الأمن الإقليمي.



وأوضح المتحدث أنه يمكن أن يكون أهم موضوع للمفاوضات هو قضايا الشرق الأوسط.