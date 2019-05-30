أمين شباب "الحرية" عن تسليم عشماوى: لن يفلت أحد من العقاب

قال محمد مهنى، أمين شباب حزب الحرية المصري، إن القبض على الإرهابي هشام عشماوي، يعد رسالة قوية وواضحة على أنه لن يفلت أحد من العقاب، وأن القيادة السياسية المصرية والقيادة العامة للقوات المسلحة لن تترك حق الوطن وأبنائه مهما طال الوقت.



وأضاف "مهنى" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن كل من يرتكب جريمة بحق هذا الوطن سينال جزاءه في الوقت المناسب، مؤكدا على الدور الكبير الذي تقوم به المخابرات العامة المصرية وقدرتها على تتبع جميع الخارجين على القانون، حتى ينالوا العقاب والقصاص العادل ليكونوا عبرة لكل من تسول لهم أنفسهم الخروج عن القانون.



وأوضح أمين شباب الحزب، أنه يعتقد أن هذا الصيد الثمين في هذه المرحلة الحرجة من عمر المنطقة سيكون كاشفًا للعديد من الأمور التي تهم القيادة المصرية في هذا التوقيت، متقدما بتحية إحترام وتقدير للصقور المصرية التي تدافع وتحمي تراب هذا الوطن.