تراجع إنتاج السيارات فى بريطانيا خلال الشهر الماضى

أظهرت البيانات الصادرة عن رابطة مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا اليوم الخميس، تراجع السيارات في بريطانيا خلال الشهر الماضي، في الوقت الذي تم وقف عمل بعض المصانع وتغيير جدول دورات العمل اليومية في البعض الآخر في ظل الغموض الذي يحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



بلغ إجمالي إنتاج السيارات في بريطانيا خلال الشهر الماضي 70971 سيارة بانخفاض نسبته 45% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وتراجع الإنتاج الذي يستهدف السوق المحلية بنسبة 44% في حين تراجع الإنتاج الذي يستهدف التصدير للخارج بنسبة 45% سنويا خلال الشهر الماضي، في ظل تمديد أغلب الشركات الكبرى لفترات وقف الإنتاج المعتادة بمناسبة العطلات الصيفية.



يأتي ذلك في الوقت الذي واصلت فيه مبيعات السيارات في أوروبا تراجعها للشهر الثامن على التوالي، في ظل تراجع الطلب في بريطانيا. وبحسب بيانات اتحاد منتجي السيارات الأوروبي الصادرة في وقت سابق من الشهر الحالي، تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا خلال أبريل الماضي إلى 22ر1 مليون سيارة بانخفاض نسبته 1% شهريا.