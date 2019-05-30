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الخميس 30/مايو/2019 - 10:22 ص

تطوير الصرف المغطى فى مصرف العارين بمساحة 3135 فدانا

الصرف المغطى
الصرف المغطى
وائل القمحاوى
dostor.org/2648409

واصلت هيئة الصرف بوزارة الرى، تنفيذ خطة العام المالي الجديد لتطوير شبكات الصرف المغطى على مستوى المحافظات، لتخفيف ملوحة التربة، والتخلص من بقايا الأسمدة والمبيدات الضارة، وتوفير مياه الري اللازمة للزراعات.

وبدأت الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا، أعمال تجديد وتطوير الصرف المغطى لمنطقة مصرف العارين بمساحة ٢٣٥ فدان، بجانب منطقة العارين الرابعة بزمام ٢٩٠٠ فدان مقاولة الشركة العربية لاستصلاح الأراضى بمحافظة الشرقية، تحت إشراف المهندس محمد عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية، ومتابعة المهندسة ايمان يس المدير العام، بهدف تخليص الأراضي بالمنطقة من بقايا المواد الكيميائية والمبيدات والأسمدة والأملاح الضارة بالتربة.

وأكد رئيس الهيئة المهندس خالد مدين، أن مشروعات الصرف المغطى لها عائد سريع في زيادة الإنتاج الزراعى وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية، من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، ما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات.

تطوير الصرف المغطى فى مصرف العارين بمساحة 3135 فدانا
تطوير الصرف المغطى فى مصرف العارين بمساحة 3135 فدانا
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