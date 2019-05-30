المبعوث الأمريكى لكوريا الشمالية يعقد مباحثات مع اليابان و"الجنوبية"

يعتزم ستيفن بيغون، المبعوث الأمريكي الخاص لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (الشمالية)، التوجه إلى سنغافورة لمناقشة شؤون متعلقة بكوريا الديمقراطية مع دبلوماسيين من كوريا الجنوبية واليابان، وفقا لما قالت وزارة الخارجية الأمريكية هنا يوم الأربعاء.



وأضافت الوزارة في بيان أن بيغون سوف يزور سنغافورة من الجمعة إلى الأحد، لحضور (حوار شانغري - لا).



ومن المقرر أن يلتقي بيغون في سنغافورة نظيره الكوري الجنوبي لي دو-هوون، وكذلك كينجي كاناسوغي المدير العام لمكتب شؤون آسيا والمحيط التابع لوزارة الخارجية اليابانية، لمناقشة عملية نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.



فقدت مفاوضات نزع السلاح النووي بين واشنطن وبيونج يانج الكثير من الزخم منذ الوصول إلى طريق مسدود في قمة هانوي في أواخر فبراير الماضي بين الزعيم الأعلى لكوريا الديمقراطية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وفي السياق، قالت مورغان أورتاغوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي يوم الثلاثاء، إنه يتعين على الولايات المتحدة مواصلة التركيز على العلاقات بين ترامب وكيم وكذا الحوار.