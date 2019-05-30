الدولار يواصل التراجع فى البنوك المصرية

تراجع سعر الدولار خلال بداية التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، في البنوك وشركات الصرافة، وبلغ متوسط سعر الجنيه المصري أمام الدولار 16.78 جنيه للشراء مقابل 16.88 جنيه للبيع، بعد استقرار نسبي أمس الأربعاء.



وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم بالبنك الأهلي 16.80 جنيه للشراء و16.90 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر لبيع الدولار في البنوك.



وفى بنك مصر سجل سعر الدولار 16.80 للشراء و16.90 للبيع.



كما سجل سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي 16.81 جنيه للشراء و16.90 جنيه للبيع.



وفي البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار 16.76 جنيه للشراء مقابل 16.86 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار في بنكي بلوم والمصري لتنمية الصادرات 16.78 جنيه للشراء مقابل 16.88 للبيع.



وفي بنك مصر إيران سجل 16.79 جنيه للشراء مقابل 16.89 جنيه للبيع.