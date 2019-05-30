"فولفو" تطور تقنية جديدة "تغير قواعد اللعبة" في تصميم السيارات

طورت شركة صناعة السيارات السويدية "فولفو كارز" تقنية جديدة تتيح لمصممي ومهندسي السيارات لديها فرصة قيادة أي جيل جديد من السيارة لمدة سنوات قبل إنتاج السيارة بالفعل وهو ما يوفر للشركة الكثير من الوقت والمال ويحسن عوامل الأمان والسلامة في سياراتها.



وذكرت الشركة السويدية المملوكة لمستثمرين صينيين أنها تتعاون مع الشركة الفنلندية الناشئة "فاريو" لإنتاج أجهزة "الواقع المختلط" التي يمكن استخدامها أثناء القيادة.



يحمل الجهاز الجديد اسم " فاريو إكس آر1-" ويسمح لخبراء "فولفو" إضافة عناصر افتراضية أو خصائص كاملة تبدو حقيقية بالنسبة للسائق، مع إضافة وحدات استشعار للسيارة لأغراض التطوير. وقالت "فولفو" إنه لا توجد شركة سيارات أخرى تمتلك هذه الإمكانيات.



ونقل موقع "أوتو نيوز" المتخصص في موضوعات السيارات عن "كاسبر فيمكان" كبير الباحثين في "فولفو" قوله في تسجيل "فيديو" لوصف التكنولوجيا الجديدة إن "جهاز فاريو إكس.آر1- هو تغيير حقيقي لقواعد اللعبة عندما يتعلق الأمر بسرعة عملية تطوير" الجيل الجديد من أي سيارة.

