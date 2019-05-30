لويز: هودسون-أودوي يمكنه تعويض هازارد

قال ديفيد لويز مدافع تشيلسي، إن كالوم هودسون-أودوي يمكنه سد الفراغ الذي قد يتركه إيدن هازارد في ستامفورد بريدج وامتدح المدرب ماوريتسيو ساري عقب التتويج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم.



وسحق تشيلسي منافسه أرسنال 4-1 في باكو الليلة الماضية، بفضل أهداف أوليفييه جيرو وبيدرو وثنائية هازارد ليثبت جدارته مجددا مع النادي الذي قضى به سبعة مواسم.



ورفع هازارد رصيده إلى 21 هدفا هذا الموسم مع تشيلسي، بفارق ثمانية أهداف عن أي زميل آخر بجميع المسابقات، وربما تكون ثنائية الأمس هي الأخيرة له مع الفريق وسط تكهنات بانتقاله إلى ريال مدريد كما يرغب.



ويواجه تشيلسي عقوبة حرمان من ضم لاعبين جدد في الموسم المقبل إلا إذا نجح في إسقاط قرار الاتحاد الدولي (الفيفا) لكن لويز يعتقد أن هودسون-أودوي (18 عاما) يمكنه تعويض هازارد.



وردا على سؤال حول اللاعب الذي سيعوض هازارد قال لويز مازحا "ميسي أو رونالدو".



وأضاف "اذا رحل سأتمنى له التوفيق. إنه لاعب رائع وصديق وعرفته منذ جاء إلى هنا وهو صغير السن وأنا سعيد من أجله لأن العالم يعرف من هو إيدن هازارد".



وتابع "لدينا العديد من اللاعبين يمكنهم تعويض هازارد.. كالوم (هودسون-أودوي) رائع. كالوم يعرف النادي جيدا منذ كان صغيرا ولديه قدرات تدفعه لأن يكون مثل إيدن في يوم ما، إنها قصة جديدة لكالوم. لم يبدأ مسيرته جيدا بسبب الإصابة لكنه سيتحسن مع الوقت".



وانتهز لويز الفرصة للإشادة بالمدرب ساري الذي تعرض لانتقادات في معظم الوقت خلال موسمه الأول مع الفريق اللندني.



وقال لويز: "هذه مشكلة العمل في فريق كبير. خاض موسمه الأول مع تشيلسي وفي الكرة الإنجليزية واعتقد أنه قام بعمل رائع. إنه شخص عظيم ومدرب رائع وأنهينا الموسم بأفضل شكل ممكن لأننا حققنا لقبا على طريقته. وحتى بعد أن استقبلنا هدفا واصلنا اللعب بفلسفته وحاولناتسجيل المزيد من الأهداف وهذه أفضل وسيلة لإنهاء الموسم وكان يستحق هذا".