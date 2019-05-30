ارتفاع عدد القتلى فى هجوم "داعش" بالعراق باثنين وإصابة 8 آخرين

شن تنظيم "داعش" هجومين منفصلين فجر اليوم الخميس، بمحافظة ديالي شرقي البلاد وكركوك شمالها، مما أدى إلى أرتفاع عدد القتلي إلى اثنين أحدهما شرطي وإصابة 8 آخرين.



وقال أحمد الربيعي عضو مجلس محافظة ديالي "إن شرطيا قتل وأصيب آخر بجروح في هجوم شنه تنظيم (داعش) الإرهابي على نقطة أمنية قرب قرية المحولة بأطراف بلدة أبوصيدا (25كم) شمال شرق بعقوبة، مركز المحافظة".



وأوضح الربيعي أن الأجهزة الأمنية بدأت عملية تمشيط وتعقب في محيط موقع الحادث بحثا عن المهاجمين، كما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الهجوم.



على صعيد متصل قالت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان "إن أهالي قرية الافتخارات التابعة لقضاء داقوق بمحافظة كركوك شمال العراق اشتبكوا مع عناصر من عصابات (داعش) الإرهابية، ما أدى إلى مقتل أحد المواطنين وإصابة سبعة آخرين".



وأشار البيان إلى أن الإرهابيين قاموا بحرق المحاصيل الزراعية التابعة لأهالي القرية.



يذكر أن عناصر التنظيم المتطرف كثفوا مؤخرا من هجماتهم ضد القرى، وقاموا بحرق العديد من حقول الحنطة والشعير في محافظات صلاح الدين ونينوى وديالي وكركوك، للانتقام من أهالي تلك القرى التي ترفض القبول بعناصر التنظيم المتطرف.