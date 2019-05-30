مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية غرب رام الله

أدى مستوطنون متطرفون صبح اليوم الخميس، طقوسا تلمودية فوق أراض زراعية في حي الطيرة غرب رام الله.



وذكرت وسائل إعلامية، أن مستوطنين قاموا بتأدية صلوات تلمودية في أرض واقعة بين حي الطيرة وقرية عين قينيا غرب رام الله، وأن مواجهات اندلعت في المكان اطلق الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت اتجاه الشبان.



بدورها أشارت مسئولة الإعلام في بلدية رام الله مرام طوطح، إلى أن المستوطنين اقتحموا المنطقة أكثر من مرة في مثل هذا الوقت من العام خلال السنوات الماضية.



وأكدت أن الأرض تابعة لبلدية رام الله، معبرة عن إدانة البلدية للغطرسة الإسرائيلية ومحاولة الاستيلاء بالقوة على أراضي المواطنين بحجج ومزاعم واهية.



يتزامن هذا مع تصويت أعضاء الكنيست الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، لصالح حل المجلس مما يمهد لإجراء انتخابات جديدة بعدما فشل رئيس الوزراء اليميني بنيامينن نتانياهو في تشكيل ائتلاف حاكم قبل انتهاء مهلة عند منتصف الليل.