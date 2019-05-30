مسئول: موسكو ملتزمة بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف لوكالة تاس، بأن منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والمجتمع الدولي يعرفان جيدًا أن روسيا ملتزمة تمامًا بالاتفاقية.



قال أنتونوف: المجتمع الدولي، بما في ذلك منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، يعرف جيدًا أن روسيا تلتزم تمامًا بالاتفاقية.



وأضاف:"بالمناسبة، لقد صدقنا على المعاهدة منذ وقت طويل، بينما رفضت الولايات المتحدة القيام بذلك لسنوات عديدة".



يأتي هذا على خلفية تعليقات مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية الليفتنانت جنرال روبرت ب. أشلي التي قال فيها ان الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا ربما لا تلتزم بوقفها للتجارب النووية بطريقة تتفق مع معيار "العائد الصفري" الموضح في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.



يذكر أنه تم وقف التجارب النووية في روسيا منذ حوالي 30 عامًا.