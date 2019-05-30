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الخميس 30/مايو/2019 - 10:12 ص

65 ألفًا عدد زوار سور الصين العظيم ببكين

65 ألفًا عدد زوار
وكالات
dostor.org/2648399

سيحدد قطاع بادالينج الشهير من سور الصين العظيم فى بكين عدد زواره ليصل الى 65 ألف زائر في اليوم الواحد اعتبارا من 1 يونيو.

ويقع قطاع بادالينغ من سور الصين العظيم في حي يانتشينج، على بعد 60 كم في الاتجاه الشمال الغربي من وسط بكين. وهو أقرب قطاع مفتوح والوجهة السياحية الأكثر شعبية من السور العظيم. وقد زاره العديد من رؤساء الدول والحكومات الأجنبية منذ الخمسينيات.

بالاضافة الى حد عدد الزوار، سيفرض أيضا نظام تسجيل مع تحقيق الهوية لشراء التذاكر ابتداء من الشهر المقبل، مما يشجع الحجز المسبق عبر الإنترنت.

ويمكن للسياح حجز التذاكر قبل سبعة أيام من خلال موقعه www.badaling.cn على الانترنت وحساب ويتشات الخاص به.

واستقبل قطاع بادالينج من سور الصين العظيم أكثر من 9.9 مليون زائر في العام الماضي، حيث لوحظ التفاوت الكبير بين عدد السياح في موسم الذروة وغيره.

وسبب حماس السائحين ضغوطا كبيرة على سلامة الآثار والسياح. لذلك، فإن الحجز المسبق وحد عدد الزوار أمرا ضروريا، وفقا لما ذكر أحد موظفي بادالينج.

ولم يكن قطاع بادالينج أول مناطق الجذب السياحي في بكين التي تطبق حد عدد الزائرين. فمنذ عام 2015، تم تحديد عدد زوار متحف القصر، أو المدينة المحرمة، عند 80 ألف زائر يوميا. ومنذ إبريل من هذا العام، حدد المتحف الوطني الصيني الحد اليومي عند 30 ألف زائر.

وفي الوقت نفسه، أنشأ قطاع بادالينغ نظام تحذير من ثلاثة مستويات للزوار. وسيصدر التحذير الأصفر عندما يصل عدد الزوار إلى 39 ألفا، والتحذير البرتقالي لـ52 ألف زائر، والتحذير الأحمر لـ65 ألف زائر.

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