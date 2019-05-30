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اقتصاد
الخميس 30/مايو/2019 - 10:11 ص

الأسهم الأوروبية تتعافى فى المستهل بدعم قطاع الطاقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2648398

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، حيث تسعى للتعافي من أدنى مستوى منذ مارس الماضي وسط ترقب التطورات الاقتصادية.

وارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.3% إلى 371.6 نقطة، وكان المؤشر سجل أدنى إغلاق منذ جلسة 11 مارس عند ختام تعاملات أمس وذلك إلى 372.6 نقطة.

كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.1% مُسجلًا 7193.9 نقطة.

وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.4% عند 11886.6 نقطة، فيما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.3 بالمئة مُسجلًا 5239.8 نقطة.

وخلال تلك الفترة استقر اليورو أمام الدولار مُسجلًا 1.1127 دولار.

وتزامن تراجع البورصة الأوروبية أمس مع انخفاض البورصات العالمية مع لهجة التصعيد في النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

ووصفت الصين التهديدات التجارية الأمريكية بأنها إرهاب اقتصادي، كما ألمحت إلى أنها قد تلجأ إلى المعادن الأرضية النادرة التي تعد رائدة في تصنيعها في حربها التجارية مع الولايات المتحدة.

وسجل قطاع النفط والغاز أكبر مكاسب في مستهل جلسة اليوم حيث زاد بنحو 1.2%.

وفي سياق منفصل حذر البنك المركزي الأوروبي أمس من أن تباطؤ النمو الاقتصادي والتصاعد المحتمل في التوترات التجارية قد يضعف أسعار الأصول.

وفيما طالبت إيطاليا المركزي الأوروبي بضمان ديونها الحكومية مع احتمال مواجهة عقوبات من الاتحاد الأوروبي نتيجة تراكم الديون لديها.

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