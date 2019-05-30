البرازيل واثقة من إيجاد تسوية وسط للمصادقة على إصلاح الضمان الاجتماعى

أعرب وزير الاقتصاد البرازيلي باولو قويديس، اليوم الخميس، عن ثقته فى أن الحكومة البرازيلية والكونجرس سيجدان حلا وسطا للمصادقة على خطة إصلاح نظام الضمان الاجتماعي بالبلاد.



والتقى قويديس بأعضاء في الكونجرس من حزب التقدم من يمين الوسط، وهم رغم إعلانهم عن الدعم للإصلاح ولكنهم يختلفون مع الحكومة في قضايا من بينها الخفض المقترح في معاشات التقاعد للمسنين من ذوي الدخل المنخفض.



وأعربت العديد من الأحزاب المنضوية تحت حكومة الرئيس جاير بولسونارو، عن القلق حول هذا الجزء (حول خفض معاشات التقاعد) من مشروع القانون، وطالبت بحذفه.



قال الوزير قويديس: "نحن واثقون بأن مشاركة مجلس النواب (بالكونجرس البرازيلي) والتأثير الحاسم للزعماء، ستساعدنا في التغلب على التحدي في الإصلاح. ونحن واثقون بأننا سنصل إلى تسوية وسط، وأرضية مشتركة ستكون جيدة للبرازيل".



من جانبه، قال عضو مجلس النواب آرثر ليرا، زعيم حزب التقدم في الكونجرس، إن حزبه يعارض الجزء المتعلق بالتقاعد للمسنين ذوي الدخل المنخفض، والتقاعد في الأرياف.



ووفقا لقوله، فإن الحكومة لن تحظى بأصوات الدعم الكافية لتمرير مشروع القانون هذا، إذا رفضت تغيير المواد المتعلقة.