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الخميس 30/مايو/2019 - 09:11 ص

"اللبان" في الكسب غير المشروع و"عصابة الحشيش" أبرز محاكمات اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء حسين
dostor.org/2648345

تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة جمال اللبان فى اتهامه بالكسب غير المشروع ومحاكمة تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في الحشيش

محاكمة جمال اللبان في اتهامه بالكسب غير المشروع

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار على الهوارى محاكمة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي.

وكان المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، حدد جلسة لبدء محاكمة المتهم البالغ من العمر 54 عاما، بعدما كشفت تحقيقات المستشار عبد اللطيف الشرنوبى، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقًا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.

وتوصلت التحقيقات، إلى أن هذه المبالغ عبارة عن 15 مليونًا و422 ألفًا و826 جنيهًا مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له وقيمة الشهادات البنكية باسم ابنته بجانب مبلغ قدره 7 ملايين و647 ألفًا و174 جنيهًا، وهى قيمة الربح المحقق عن استغلاله المبلغ الأول.

وأوضحت التحقيقات، أن المبالغ المضبوطة بمسكن المتهم كانت عبارة عن 24 مليونا و896 ألفا و315 جنيها و4 ملايين و64 ألفا و782 دولارا و2 مليون يورو و7 آلاف و800 يورو ومليون ريال و237 ألفا و758 ريالا سعوديا، وتبين أن المشغولات الذهبية التى وزنت كليو و102 جرام من أعيرة 18 و21 و24 بقيمة 650 ألفا و30 جنيها وتم ضبطها بمسكنه.

وأكدت التحقيقات، اعتياد المتهم استغلال سلطاته واختصاصاته الوظيفية فى الحصول على أموال غير مشروعة من بعض المتعاملين مع جهة عمله نظير الإخلال بأعمال وظيفته ومخالفته القوانين بإسناد توريد بغير حق لشركاتهم الخاصة بثمن يزيد عن المثل وصرف مستحقاتهم دون تنفيذ جانب من الأعمال، ما أدى لتحقيق زيادة في ثروته التي تعمد تقديم بيانات غير صحيحة بإقرارات الذمة المالية عنها وإغفال إثبات ممتلكاته وعناصر ذمته المالية بالإقرارات على خلاف الحقيقة وامتناعه عن تقديم إقرار الذمة المالية عن العام 2015 إخفاء لثروته الحرام.


محاكمة تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في الحشيش

تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية محاكمة تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة.

تعقد برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، وعضوية المستشارين محمد عادل شرف ومحمد خيري أحمد، وأمانة سر أيمن محمود.

وتبين من قرار الإحالة في القضية رقم 3783 لسنة 2014 قيام المتهمين "مصطفى. ا" و"أحمد. ح" و"محمد. م" و"محمد. ر" بتكوين تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذ دائرة قسم شرطة أكتوبر مكانًا بتجارتهم غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.

وبعد استئذان النيابة العامة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، نجحت القوة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وخلال التحقيقات أنكر المتهمون صلتهم بالمخدرات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، التي أحالتهم لمحكمة الجنايات.

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