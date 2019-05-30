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الخميس 30/مايو/2019 - 08:57 ص

الدوري الأميركي للمحترفين: ديفيس مصر على ترك نيو اورليانز

الدوري الأميركي للمحترفين:
وكالات
dostor.org/2648336

-لا يزال نجم دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين أنتوني ديفيس مصرا على الانتقال من نيو أورليانز بيليكانز وأبلغ النائب الجديد لرئيس النادي ديفيد غريفين نيته الرحيل، بحسب ما أشارت وسائل إعلام أميركية متخصصة.

والتقى ديفيس صحبة وكيله ريتش بول رئيسه غريفين للمرة الاولى بعد تعيينه الشهر الماضي نائبا للرئيس لعمليات كرة السلة، بحسب موقع "ذي أثلتيك".

ونقل الموقع عن مصدر في النادي "من غير المرجح تغير موقف ديفيس بعد هذه المقابلة".

وكان غريفين يأمل في أن يغير ديفيس رأيه مع حصول بيليكانز على الخيار الاول في "درافت" ما سيتيح له ضم الموهبة الصاعدة زيون وليامسون في يونيو.

وانهى بيليكانز موسم 2019 في المركز الثالث عشر ضمن المنطقة الغربية مع 33 فوزا و49 خسارة.

وكان ديفيس (26 عاما) طلب الانتقال في فبراير الماضي، معلنا أنه لن يمدد عقده الذي سينتهي في 2021، فيما يعتقد ان لوس انجليس ليكرز سيكون وجهته المفضلة. لكن مسؤولي يرفضون رحيل اللاعب الذي خاض كامل مسيرته مع نيو اورليانز منذ 2012 وبمقدوره أن يصبح لاعبا حرا في صيف 2020.

وكان ديفيس أفضل مسجل لفريقه بمعدل 25،9 نقطة في المباراة، بيد أنه شارك في الأدوار الاقصائية مرتين فقط وتعد أفضل نتيجة له الاقصاء أمام غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب (1-4) في الدور الثاني لموسم 2018.

وباستثناء أية مفاجأة، سيختار فريق ولاية لويزيانا في 20 يونيو في نيويورك اللاعب الصاعد بسرعة صاروخية زيون وليامسون (18 عاما) الذي بدأت المقارنات بينه وبين نجم ليكرز ليبرون جيمس.

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