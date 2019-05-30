العراق: مقتل 14 مسلحا من داعش في عملية نوعية جنوب غربي نينوى

أكد المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني العراقية العميد يحيى رسول اليوم الخميس مقتل 14 مسلحا من تنظيم داعش الإرهابي بينهم انتحاريون في عملية نوعية نفذتها قوات مكافحة الإرهاب في صحراء الحضر جنوب غرب محافظة "نينوى" شمال غربي البلاد.



وقال رسول - في تصريحات لراديو "سوا" الأمريكي - " إن هذه العملية تمت في صحراء الحضر؛ بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، وبمساندة طيران التحالف الدولي، وطيران الجيش العراقي؛ حيث تم استهداف أحد الأوكار لتنظيم داعش الإرهابي، والمكونة من 14 إرهابيا، وعند وصول القوات اندلعت اشتباكات عنيفة؛ أسفرت عن مقتل كل الإرهابيين".



وأضاف أن العملية تأتي في إطار العمليات النوعية والاستباقية والإنزال الجوي، وهي عمليات مستمرة تنفذها القوات العراقية ضد عناصر التنظيم الإرهابي.