مباحثات أمريكية روسية لحل الأزمة السورية

أعلن الممثل الأمريكي الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وروسيا تجريان محادثات حول "مسار محتمل للمضيّ قدما" نحو حل الأزمة السورية ما قد ينهي عزلة سوريا الدولية في حال تمت الموافقة على سلسلة خطوات من بينها وقف إطلاق نار في محافظة إدلب.



وقال جيفري عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، إن موسكو وواشنطن تحاولان التوصل إلى "مقاربة تدريجية، خطوة بخطوة لإنهاء النزاع السوري المستمر منذ ثمانية أعوام، لكن هذا يتطلب اتخاذ "قرارات صعبة".



وكان وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو قد ناقش في مباحثاته الأخيرة بالعاصمة موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الشهر الجاري الخطة التي "تسمح لحكومة سورية الالتزام بقرار الأمم المتحدة الرقم 2254، وأن تعود مجددا إلى المجتمع الدولي"، حيث يدعو القرار إلى عقد محادثات سلام ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.