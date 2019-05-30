الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل ويهدم مخزن أعلاف وحظيرة مواشي

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منشآت، في الأغوار الشمالية.



وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة الرأس الأحمر، وهدمت خيمتين سكنيتين ومخزن أعلاف وحظيرة مواشي، تعود للمواطن جهاد بني عودة.



يذكر أن قوات الاحتلال هدمت ذات المنشآت ثلاث مرات خلال الأعوام الثلاثة الفائتة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين من مدينة الخليل، وفتشت منزلا في بلدة اذنا غرب الخليل.



وقالت مصادر أمنية لمراسل وفا، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين حسين عايد أبو سنينة (17 عاما)، وموسى أبو قويدر، بعد أن داهمت منزليهما في البلدة القديمة من مدينة الخليل.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "الذخرة" في بلدة اذنا غرب الخليل، وداهمت منزل المواطن صالح النطاح، وأجرت تفتيشات في المنزل ومحيطه.



