الصين تعلن عن حالات إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية

أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية تسجيل حالة إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية في ولاية "شيشوانغباننا" ذاتية الحكم بمقاطعة يونان جنوب غربي الصين.



وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الخميس - أنه تأكد نفوق 12 خنزيرا في محافظة "منغهاي" بولاية "شيشوانغباننا"، مشيرة إلى أنه تم على الفور إرسال فريق إلى المحافظة، وبدأت السلطات المحلية الاستجابة لحالات الطوارئ لحجز الخنازير المصابة وإعدامها.



وقررت الوزارة حظر نقل جميع الخنازير والمنتجات ذات الصلة إلى خارج المنطقة المكتشف بها المرض أو إلى داخلها.



يشار إلى أن حمى الخنازير الأفريقية لا تصيب سوى الخنازير، حيث لم تسجل أي إصابة بين البشر حتى الآن، وأبلغت الصين عن ظهور أول حالة إصابة بالمرض في أغسطس 2018 في مقاطعة "لياونينغ" شمال شرقي البلاد، فيما تم الإبلاغ عن حالات تفش لاحقة في العديد من المقاطعات الأخرى.