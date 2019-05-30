واشنطن تدعم علاقاتها مع وحدة القوات الخاصة الاندونيسية

التقى وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، بنظيره الاندونيسي رياميزارد رياكودو، اليوم الخميس، لبحث تطوير العلاقات بينهما، وتحديدا تطوير العلاقات الأمريكية مع وحدة القوات الخاصة الاندونيسية، التي كانت محدودة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في التسعينيات.



خلال رحلة إلى جاكرتا قام بها جيم ماتيس سلف شاناهان في العام الماضي، قالت إندونيسيا إنها تأمل أن يتمكن من المساعدة في تخفيف القيود الأمريكية على الاتصالات.



أعلنت الولايات المتحدة في عام 2010 أنها رفعت الحظر التام على الاتصالات العسكرية الأمريكية مع وحدة القوات الخاصة الإندونيسية، المعروفة باسم كوباسوس، والتي اتهمت بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في تيمور الشرقية وهي تستعد للاستقلال.



قال الجانبان في بيان مشترك عقب الاجتماع بين شاناهان ونظيره الإندونيسي، رياميزارد رياكودو، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى تطبيع العلاقات مع كوباسوس وإجراء مناورة مشتركة في عام 2020.



قال البيان "تؤكد الوزارتان دعمهما للتوسع في مناورات الجيش في الجيش في العام المقبل، وتطبيع علاقة القوات الخاصة بالجيش ابتداء من عام 2020 بتدريب مشترك.