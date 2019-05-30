مصرع شخص وفقدان 5 وتضرر 354 ألفا بسبب الفيضانات جنوبي الصين

لقي شخص مصرعه، وفُقد 4 آخرون، وتضرر 354.785 شخصا بسبب تساقط أمطار غزيرة في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية المباشرة نحو 165 مليار دولار؛ وذلك وفقا لما أعلنته المنطقة.



وذكرت إدارة الطوارئ بالمنطقة -في بيان اليوم الخميس- أن مياه الفيضانات اجتاحت 30 محافظة وحيا في 9 مدن بالمنطقة، فيما تم تعليق الخدمات في 11 قطاعا من الطرق السريعة هناك؛ بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات.



وأضافت الإدارة أن الفيضانات تسببت في تدمير ما يزيد عن 23 ألف هكتار من المحاصيل، وانهيار 87 منزلا، حيث بلغت الخسائر الاقتصادية المباشرة أكثر من 1.14 مليار يوان ( 165 مليار دولار).