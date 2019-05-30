هاموند: الخروج بدون صفقة يهدد تماسك بريطانيا

حذر وزير المالية البريطاني فيليب هاموند اليوم الخميس، أعضاء حزبه الذين يتنافسون على منصب رئيس الوزراء الذي كانت تشغله تيريزا ماي، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة من شأنه أن يقوض الاقتصاد ويهدد تماسك المملكة المتحدة.



وقال فيليب هاموند: "نحتاج إلى إخراج شبح الخروج بدون صفقة من على مائدة المفاوضات.



وأضاف هاموند، أن المغادرة بدون صفقة ستكون نتيجته سيئة للغاية للاقتصاد البريطاني ."



وتابع: "لست متأكداً من أن الناس قد فهموا بالضرورة الخطر الذي سنخوضه، ليس فقط مع اقتصادنا ولكن أيضًا مع مستقبل المملكة المتحدة الثمينة إذا لم نترك صفقة، "رأيي الشخصي هو أنه لن يكون الاقتصاد البريطاني على ما يرام.