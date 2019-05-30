شكري: مصر تحرص على تعزيز التشاور السياسي مع السنغال

أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على تعزيز التشاور السياسي مع السنغال في مختلف قضايا السلم والأمن بالقارة، إيمانًا منها بالدور المهم الذي تضطلع به السنغال أفريقيًا في هذا الصدد.



جاء ذلك خلال المباحثات التي عقدها الوزير الأربعاء مع وزير خارجية السنغال "أمادو با"، على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمؤتمر القمة الإسلامي.



وصرح المستشار "أحمد حافظ" المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربطها بالسنغال في أبعادها المختلفة لاسيما السياسية والثقافية والدينية، مشيرًا إلى توافق الرؤى ومواقف البلدين إزاء مجمل القضايا الدولية والإقليمية، خاصةً فيما يتعلق بالدفاع عن مصالح القارة الأفريقية والدول الإسلامية.



وأكد أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين في إطار منظمة التعاون الإسلامي كون السنغال أحد أهم الدول الإسلامية في إفريقيا، مشيدا بدور الرئيس السنغالي في تسيير أعمال النيباد خلال رئاسته للجنة تسيير رؤساء دول وحكومات النيباد.

