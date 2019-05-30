شكري: تحرير التجارة بين الدول الأفريقية أحد أهداف أجندة 2063

أوضح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أعرب عن تقدير مصر لنتائج الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى داكار في أبريل 2019، لافتا إلى حرص مصر على تفعيل نتائجها، بما فيها عقد اللجنة المشتركة المصرية السنغالية في الفترة المُقبلة، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.



جاء ذلك خلال المباحثات التي عقدها الوزير الأربعاء مع وزير خارجية السنغال "أمادو با"، على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمؤتمر القمة الإسلامي.



وأشار في هذا الصدد إلى أن استكمال إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية هو أحد أهداف الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، بالنظر إلى أن تحرير التجارة بين الدول الأفريقية هو أحد أهداف أجندة 2063 التنموية القارية لتعزيز التجارة البينية الأفريقية والتكامُل الاقتصادي.



كما أكد أهمية تعزيز التعاون مع الأشقاء في السنغال من خلال برامج بناء القدرات العديدة التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.



ومن جانبه، أكد وزير خارجية السنغال حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، خاصةً التجارية، مشيرا إلى الدور الهام الذي تقوم به مصر بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، منوهًا في هذا الإطار بأهمية التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية.