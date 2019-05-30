روبرتسون: رحلة الصعود ليست "قصة خيالية"

تحولت مسيرة آندي روبرتسون مدافع ليفربول من محاولة الهروب من الهبوط مع هال سيتي الإنجليزي إلى بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مرتين متتاليتين لكنه قال إنه يكره فكرة أن رحلة صعوده كانت "قصة خيالية".



وانضم اللاعب الاسكتلندي إلى ليفربول في يوليو 2017 بعد هبوط هال مباشرة مقابل ثمانية ملايين جنيه استرليني (10.10 مليون دولار) لكنه أصبح لاعبا مهما في فريق المدرب يورجن كلوب.



وأبلغ روبرتسون موقع ذا بلايرز تريبيون في الإنترنت "لا يزعجني العديد من الأشياء لكن لو هناك ما يفعل ذلك فهي فكرة أن رحلتي هي قصة كرة قدم خيالية.



وقال "أعلم أن الناس عندما يتحدثون عن ذلك فهي مجاملة. أنا ممتن لذلك لكن حقا فهي ليست كذلك لأنها ليست الحقيقة".



وأضاف "لا توجد عصا سحرية. لم أفز باليانصيب للحصول على مكان في أحد أكبر الأندية في العالم".



وتابع "السبب الوحيد لوجودي كلاعب في ليفربول هو ذاته السبب أنني أحمل شارة قيادة منتخب بلادي. اجتهدت... للوصول إلى ما أنا عليه وبفعل ذلك. نجحت في استغلال الموهبة التي أمتلكها".



وأشار روبرتسون إلى أن هذا الوصف يزعجه لأن هذا ربما يجعل الأطفال لا يرون فرصة لأنفسهم في كرة القدم.



وقال "الأمر مهم لأن الرب وحده يعلم عدد آندي روبرتسون الصغار الموجودين في العالم. الأطفال الذين يعانون لإقناع الناس أن مواهبهم تستحق فرصة. الأطفال الذين هم بحاجة إلى الهدوء للوصول إلى ما يستحقونه. الأطفال الذين سيفقدون إيمانهم لو اعتقدوا أنها قصة خيالية".



وأضاف "أحد أفضل الأشياء في كرة القدم هي وجود العديد من أمثالي. أغلب اللاعبين يصلون إلى القمة بسبب وجود ما يحفزهم. فريق ليفربول الحالي لا يخلو من لاعبين أمثال هؤلاء".