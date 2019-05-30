أفغانستان: القوات الحكومية حررت 28 شخصا من سجن لطالبان وقتلت مسلحين

تم تحرير 28 شخصا، من بينهم 16 مدنيا، من سجن لطالبان في عملية خاصة أطلقتها قوات الأمن الأفغانية في ولاية زابول المضطربة جنوبي البلاد ليلة أمس، حسبما أفادت وزارة الشؤون الداخلية الأفغانية اليوم الخميس.



وقالت الوزارة في بيان " أُطلقت هذه العملية الخاصة في منطقة ناو باهارفي ولاية زابول. وبعد الهجوم وقعت اشتباكات أسفرت عن مقتل اثنين من المسلحين".



وذكر البيان أن الأفراد الذين تم تحريرهم تلقوا العلاج بعد نقلهم إلى معسكر تابع للجيش، متوقعا أن يجتمعوا مع عائلاتهم قريبا.



ودأب متمردو طالبان على توقيف المدنيين والجنود في غير وقت خدمتهم في القرى وعلى الطرق السريعة واتهامهم بالتجسس لصالح قوات الأمن الحكومية.



ولم تعلق جماعة طالبان المسلحة على التقرير حتى الآن.