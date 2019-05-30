كوريا الجنوبية ترسل خبراء ومعدات إنقاذ إلى موقع غرق السفينة المجرية

دعا الرئيس مون جيه-إن اليوم الخميس إلى التعاون مع السلطات المجرية باستخدام كل القنوات الدبلوماسية المتاحة من أجل تسريع عملية الإنقاذ والبحث عن المفقودين في غرق سفينة سياحية في المجر.



وعقد الرئيس مون اليوم اجتماعا طارئا بشأن حادث غرق سفينة سياحية في المجر، أسفر عن مقتل 7 كوريين جنوبيين وفقدان 19 كوريا جنوبيا آخر.



وخلال الاجتماع، قال الرئيس مون إن السلطات المجرية تعاني من صعوبة في عملية الإنقاذ بسبب حالة الطقس السيئة وفقا لما ذكرته المتحدثة باسم المكتب الرئاسي كو مين-جونغ.



وأمر الرئيس مون بالنظر في إرسال خبراء ومعدات للإنقاذ عبر التشاور مع الدول المجاورة، إذا كان هناك نقص في أفراد الإنقاذ أو المعدات.



كما أمر باستخدام كل الطرق المتاحة لكي تصل فرق الإنقاذ الطارئة التي أرسلتها القوات البحرية ووكالة الإطفاء الوطنية وخفر السواحل لكوريا الجنوبية، إلى موقع الحادث في أسرع وقت ممكن.



وحث على إخطار أسر الضحايا بتطورات عملية الإنقاذ بسرعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة السريعة لزيارة الأسر إلى المجر.



وصرح بأن الحكومة ستتعاون مع الحكومة المجرية لمعرفة سبب وقوع الحادث بشكل شامل، داعيا الوزارات ذات الصلة إلى بذل قصارى الجهد لدعم الضحايا وأسرهم.



وقال إنه يتقدم بأحر التعازي لضحايا الحادث وأسرهم.