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الخميس 30/مايو/2019 - 08:35 ص

ترامب يقلل من أهمية بيان مولر بشأن التحقيق في التدخل الروسي بانتخابات أمريكا

ترامب
ترامب
أ ش أ
dostor.org/2648313

قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية البيان الذي ألقاه روبرت مولر المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في انتخابات 2016 الرئاسية الأمريكية والذي ألقاه أمام وزارة العدل مع تقديم استقالته.

وقال ترامب، في تغريدة على حسابه موقع تويتر، "لا توجد أدلة كافية، ولذلك، فإن هذا الوضع في بلادنا يؤدي إلى التبرئة وإغلاق القضية، شكرا لكم".

ومن جانبها، قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إنها لا تريد المضي قدما في توجيه الاتهام بالتقصير للرئيس الأمريكي، رغم وجود الكثير من الأمريكيين يرغبون في ذلك، لكنها تريد القيام بما يحقق النتائج، وهو اتخاذ الإجراءات القضائية".

وعلى جانب آخر، أعرب عدد من المرشحين الرئاسيين الديمقراطيين في انتخابات 2020 عن تأييدهم للبدء في إجراءات توجيه الاتهام بالتقصير للرئيس الأمريكي تمهيدا لعزله ومن هؤلاء كوري بوكر وكامالا هاريس وبيت بوتيجيج.

يذكر أن بيان مولر لم يبرئ ترامب، حيث ذكر أنه "لو كنا على ثقة من أن الرئيس لم يرتكب جرما لقلنا ذلك في التقرير"، كما أكد مولر أنه لن يمثل أمام الكونجرس للشهادة مكتفيا بذلك البيان.

ترامب يقلل من أهمية بيان مولر بشأن التحقيق في التدخل الروسي بانتخابات أمريكا
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