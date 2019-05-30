وزيرة بكوريا الجنوبية تتوجه إلى المجر لبحث أزمة السفينة الغارقة

أوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الخميس أن وزيرتها كانغ كيونغ-هوا ستتوجه إلى المجر نفس اليوم لقيادة الاستجابة في حادثة غرق سفينة سياحية في المجر.



وذكر المتحدث باسم الوزارة كيم إن-تشول في مؤتمر صحفي دوري اليوم أنه من المتوقع أن تتوجه كانغ إلى المجر للإشراف.



وقال كيم إن الحكومة الكورية الجنوبية ستبذل كل ما في وسعها لأعمال الإنقاذ للبحث عن المفقودين بشكل فعال وسريع، تحت التعاون الوثيق مع الحكومة المجرية.



وذكرت وزارة الخارجية في وقت سابق اليوم أن السفينة السياحية التي كان على متنها 35 شخصا ومنهم 30 سائحا كوريا جنوبيا ومرشد سياحي من سيئول، ومرشدان سياحيان من المجر، واثنان من أفراد الطاقم المجري، غرقت في الساعة 9:05 مساء يوم 29 مايو(بتوقيت المجر) في نهر الدانوب بالمجر، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإنقاذ 7 آخرين وفقدان 19 شخصا.