القاهرة : الخميس 30 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
عالم
الخميس 30/مايو/2019 - 08:35 ص

وزيرة بكوريا الجنوبية تتوجه إلى المجر لبحث أزمة السفينة الغارقة

وزيرة بكوريا الجنوبية
وكالات
dostor.org/2648312

أوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الخميس أن وزيرتها كانغ كيونغ-هوا ستتوجه إلى المجر نفس اليوم لقيادة الاستجابة في حادثة غرق سفينة سياحية في المجر.

وذكر المتحدث باسم الوزارة كيم إن-تشول في مؤتمر صحفي دوري اليوم أنه من المتوقع أن تتوجه كانغ إلى المجر للإشراف.

وقال كيم إن الحكومة الكورية الجنوبية ستبذل كل ما في وسعها لأعمال الإنقاذ للبحث عن المفقودين بشكل فعال وسريع، تحت التعاون الوثيق مع الحكومة المجرية.

وذكرت وزارة الخارجية في وقت سابق اليوم أن السفينة السياحية التي كان على متنها 35 شخصا ومنهم 30 سائحا كوريا جنوبيا ومرشد سياحي من سيئول، ومرشدان سياحيان من المجر، واثنان من أفراد الطاقم المجري، غرقت في الساعة 9:05 مساء يوم 29 مايو(بتوقيت المجر) في نهر الدانوب بالمجر، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإنقاذ 7 آخرين وفقدان 19 شخصا.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

منذ أقل من شهر

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)

منذ أقل من شهر

مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال فى قصف لإرهابيين على حلب

منذ أقل من شهر

مظاهرة "عربية - يهودية" وسط تل أبيب ضد حصار غزة

منذ أقل من شهر

الجيش الوطنى الليبى يُسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق

منذ أقل من شهر

فتح معبري "بيت حانون" و"كرم أبو سالم"

الآن

بالأرقام.. الخاسر "الخفى" فى حرب هواوى

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

اليوم.. توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وبلغاريا لتعزيز السياحة

أسعار الياميش اليوم فى الأسواق

ads
الأكثر قراءة

مسلسل "زي الشمس" أحداث الحلقة 24

التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة الإنتاج الحربى

الدولار يرتفع وسط مخاوف حرب التجارة الأمريكية الصينية

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

ألبومات الصور

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين

امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي

طقس حار بشوارع مصر

صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رياضة

الدوري الأميركي للمحترفين: ديفيس مصر على ترك نيو اورليانز

إيقاف الأمين العام السابق لاتحاد أوقيانيا بسبب قضايا فساد

روبرتسون: رحلة الصعود ليست "قصة خيالية"

نجم الساعة

محمد عبدالرحمن: قدمنا «وجبة كوميدية» وجدت طريقها إلى قلوب المشاهدين فى «الواد سيد الشحات»

الأكثر قراءة

مسلسل "زي الشمس" أحداث الحلقة 24

التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة الإنتاج الحربى

الدولار يرتفع وسط مخاوف حرب التجارة الأمريكية الصينية

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

الرئيس نيوز

التخطيط: ربط 47 جهة حكومية إلكترونيا بشبكة مؤمنة

بيلوسي: عزل ترامب لا يزال مطروحا

الملك سلمان يصدر عفوًا عن 280 سجينًا بمناسبة شهر رمضان

انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في جدة بمشاركة مصرية

من داخل ليبيا.. لقطات جديدة لعملية تسليم الإرهابي هشام عشماوي(فيديو)

كشكول

بعد مرور ربع ساعة .. تداول "كيمياء" الأول الثانوي عبر" السوشيال ميديا"

اليوم.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا

بالصور.. طلاب الأول الثانوي بمصر الجديدة يتوافدون على اللجان لأداء امتحان الكيمياء

بالصور.. توافد طلاب الأول الثانوي على لجان الجيزة لأداء امتحان الكيمياء

اليوم.. طلاب الدبلومات الفنية يواصلون امتحاناتهم

الأمصار

وفد "العجيلات" يدعو لوقف الاعتداء على طرابلس

تفتيش مركزي للشاحنات الغذائية شرق طرابلس

رئيس الأركان الأمريكي : روسيا تشكل خطرًا على حلف الناتو

الحدادي ظهير منتخب تونس ينضم للاتفاق السعودي

هيكينج مدرب جلادباخ السابق يتولى قيادة هامبورج

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

مستشفى أمريكي يحتفل بخروج أصغر مولودة في العالم

100 مليون سائح صينى متوقع خلال مهرجان قوارب التنين

انطلاق فعاليات المؤتمر التاسع للصداقة بين الجمعيات الصينية بالخارج

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

الصين تعلن عن حالات إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎