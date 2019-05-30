رئيسة وزراء نيوزيلندا تطلق ميزانية "الرفاهية"

كشفت نيوزيلندا النقاب عن ميزانيتها الافتتاحية "للرفاهية" اليوم الخميس، في خطوة تهدف إلى تعزيز سمعة رئيس الوزراء جاكندا أرديرن، في أعقاب مذبحة مسجد كرايست تشيرش.



أعلنت آرديرن زيادة الإنفاق على الصحة العقلية ورفاهية السكان الأصليين وفقر الأطفال، في ميزانية وصفتها بأنها المحاولة الأولى في العالم لتغيير طريقة قياس التقدم الاقتصادي.



وقالت "لقد قلنا إننا سنكون حكومة قامت بالأشياء بشكل مختلف، وبالنسبة لهذه الميزانية، هي الطريق إلى ذلك".



وأضافت "لقد وضعنا اليوم الأساس ليس فقط لميزانية رفاهية واحدة، ولكن لمقاربة مختلفة لصنع القرار الحكومي بالكامل".



فيما يرفض النقاد الميزانية، في حين تنظر آردن إلى الميزانية على أنها وسيلة لتقديم الأجندة الإصلاحية التي قامت بحملتها في انتخابات عام 2017.



على الصعيد الاقتصادي، تتوقع نيوزيلندا فائضا قدره 3.5 مليار دولار نيوزيلندي في 2018-1919، ليصل إلى 6.1 مليار دولار نيوزيلندي بحلول عام 2022-23.