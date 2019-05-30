كولومبيا تخلي سبيل زعيم متمرد مطلوب من قبل أمريكا

أمرت المحكمة العليا في كولومبيا يوم الأربعاء "بالإفراج الفوري" عن زعيم متمرد سابق متهم بتهريب المخدرات.



ويشتبه في مشاركة خيسوس سانتريش الزعيم المتمرد في تهريب 10 أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، التي تسعى إلى تسليمه، وهو في السجن منذ أبريل 2018.



كان سانتريش مدرجًا في قائمة أعضاء الحزب السياسي المشترك للقوة الثورية البديلة الذي تم إنشاؤه حديثًا بسبب شغل واحد من عشرة مقاعد في الكونجرس مخصصة للشيوعيين، كجزء من اتفاق السلام التاريخي لعام 2016 الذي أنهى أكثر من نصف قرن من الصراع المسلح.



نص الاتفاق على أن تتحول القوات المسلحة الثورية لكولومبيا (فارك) إلى حزب سياسي، مع 10 مقاعد محفوظة في الكونجرس حتى عام 2026.



على الرغم من أن الرجل البالغ من العمر 52 عامًا قد تم إطلاق سراحه من الاحتجاز في وقت سابق من هذا الشهر، عقب أمر أصدرته محكمة السلام الخاصة المكلفة بالحكم على الجرائم المرتكبة أثناء النزاع المسلح الطويل في كولومبيا، فقد أعيد اعتقاله وهو يغادر السجن.