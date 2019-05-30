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الخميس 30/مايو/2019 - 07:43 ص

زلزال بقوة "5.3 ريختر" يضرب أستراليا

زلزال بقوة 5.3 ريختر
زلزال بقوة "5.3 ريختر" يضرب أستراليا
وكالات
dostor.org/2648272

ضرب زلزال بقوة 5.3 على مقياس ريختر ولاية "نورثرن تريتوري" في أستراليا، اليوم الخميس.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

يذكر أنه قد أعلن مرصد الزلازل الأمريكي أن زالزال بقوة 7.3 درجات ضرب قبالة سواحل كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادئ وتشكل موجات مد تسونامي.

وأضافت المرصد أن الزلزال كان مركزه على بعد 68 كيلومترا شمال شرقي تادين في جزر لويالتي وعلى عمق 25 كيلومترا. وكاليدونيا الجديدة تابعة لفرنسا وتتألف من سلسلة جزر.

كاليدونيا الجديدة هي تجمع خاص تابع لفرنسا يقع في أوقيانوسيا في جنوب غرب المحيط الهادئ على بُعد 1210 كم (750 ميلًا) إلى الشرق من أستراليا وعلى بُعد 16.136 كم (10.026 ميلًا) إلى الشرق من الأراضي الفرنسية.

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