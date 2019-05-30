ارتفاع عدد الوفيات جراء غرق قارب فى المجر إلى 7 أشخاص

قالت مصادر رسمية إن 7 أشخاص توفوا وما زال العديد في عداد المفقودين جراء غرق قارب سياحي مجري كان يُقِّل 34 شخصا في بودابست مساء أمس الأربعاء.



وقال المتحدث باسم خدمة الإسعاف الوطنية بال جيور، في في مؤتمر صحفي عقد على ضفاف نهر الدانوب: "لقد نقلنا بالفعل 7 أشخاص إلى المستشفى وهم في حالة مستقرة. وأكد زملاؤنا أن 7 أشخاص قد لقوا حتفهم، لسوء الحظ لم تنجح عملية إنعاشهم".



ووفقا لوكالة الأنباء المجرية ((أم تي آي))، فإن معظم الركاب كانوا سياحًا من جنوب شرق آسيا.



ولم يتم انتشال القارب "هابليني" ويعني حورية البحر باللغة الإنجليزية بعد، وهو مركب شراعي مزدوج طوله 27 مترا ويمكن أن يستوعب 60 شخصًا.



وقالت الشرطة المجرية إن التقرير الأول عن الحادث تم استلامه في الساعة 9:15 مساء بالتوقيت المحلي، وقد بدأت أعمال البحث والإنقاذ في اتجاه جسر مارجيت.



وقال التلفزيون الوطني إن المنطقة أغلقت من جانب الشرطة، ويقوم العديد من الغواصين بالبحث في مياه تبلغ درجتها 15 درجة.



وقال خبير في الغوص التقاه التلفزيون الوطني إنه في هذه الحالة، إن فرصة العثور على ناجين بعد 4 إلى 10 دقائق تكون ضئيلة جدا، وتتوقع وسائل الإعلام المحلية أن يرتفع عدد الوفيات.



وبعد هطول الأمطار الغزيرة اشتدت قوة التيار في الدانوب للغاية.