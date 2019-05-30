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الخميس 30/مايو/2019 - 07:37 ص

شرطة بيت لحم تعتقل متهما باستغلال الأطفال لصالح التسول

شرطة بيت لحم تعتقل
شرطة بيت لحم تعتقل متهما باستغلال الأطفال لصالح التسول
وكالات
dostor.org/2648267

اعتقلت شرطة بيت لحم متهما باستغلال الأطفال بنشرهم صباحا على شوارع المدينة من اجل التسول وكسب المال بطريقة غير قانونية وشرعية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في بيان لها، مساء أمس الأربعاء، أن قسم العمليات بشرطة محافظة بيت لحم تلقى إشارة حول وجود عدد من الأطفال على مفارق مدينة بيت لحم يقومون بعملية التسول، وعلى الفور تحرك طاقم من شرطة المباحث العامة الى المكان، حيث تمكنت القوة من ضبط طفل قاصر يقوم بالتسول، وبعد عمليات البحث والتحري بالمكان تمكنت القوة من متابعة الشخص الذي يقوم بنشر هؤلاء الأطفال القاصرين على الإشارات الضوئية وإلقاء القبض عليه وهو من سكان محافظة الخليل، وبإحضاره الى فرع المباحث وبسماع أقواله أفاد بأنه يقوم بإحضار الأطفال للتسول في بيت لحم واخذ النقود منهم.

وأشار البيان الى أنه تم تحويل المتهم باستغلال الأطفال إلى قسم التحقيق والطفل إلى فرع حماية الأسرة والإحداث كونه حدث، وذلك لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم أصولا.

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