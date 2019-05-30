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الخميس 30/مايو/2019 - 07:37 ص

أمريكا تحذر تركيا من شراء منظومة أس-400 الروسية

أمريكا تحذر تركيا
أمريكا تحذر تركيا من شراء منظومة أس-400 الروسية
وكالات
dostor.org/2648266

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس من أن تركيا ستواجه عقوبات أمريكية إذا أكملت صفقة شراء منظومة صواريخ أس-400 الروسية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس في إيجاز صحفي "نرغب في التواصل مع الحكومة التركية، ولكن موقفنا يبقى هو نفسه، بأن تركيا ستواجه عواقب سلبية حقيقية فعلا، إذا أكملت شراء وتسلّم أس-400".

وأشارت إلى أن العواقب تتضمن تعليق مشتريات ومشاركات صناعية في برنامج طائرات أف-35 المقاتلة، وعقوبات محتملة ضمن قانون عقوبات أمريكي خاص بهذا الصدد".

وأضافت "هذه أمور جادة جدا، وحقيقية جدا، وأعتقد أن موقفنا يبقى ثابتا تماما في هذا الصدد".

وفي اليوم نفسه، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حول موضوع أس-400، وفقا لتصريح من البيت الأبيض.

أما مدير الاتصالات بالرئاسة التركية، فخر الدين التون، فقد كتب على حسابه على تويتر، أنه خلال المكالمة الهاتفية، جدد أردوغان تأكيده على أن تركيا تقترح تشكيل لجنة عمل مشتركة لمعالجة القلق الأمريكي حول شراء أنقرة لمنظومة الدفاع الجوي أس-400.

ولكن تصريح البيت الأبيض لم يتطرق إلى مقترح أردوغان لتشكيل لجنة العمل.

وظلت واشنطن وأنقرة في خلاف خلال الأشهر الماضية، بسبب شراء أنقرة لمنظومة صواريخ أس-400 الروسية الصنع.

وتجادل الولايات المتحدة بأن وجود الصواريخ الروسية على الأراضي التركية، يمكن من خلاله الحصول على معلومات استخبارية قيّمة حول الأنظمة التقنية لطائرات الشبح أف-35 الأمريكية الصنع.

وتصر تركيا على أنها لن تتخلى عن عقدها الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار أمريكي، مع روسيا.

وأفادت شبكة ((سي أن بي سي-CNBC)) الإخبارية الأمريكية الأسبوع الماضي، أن واشنطن أعطت أنقره مهلة أسبوعين فقط، للتخلي عن عقد شراء أس-400، مع روسيا، أو تواجه خطر عقوبات قاسية وتفقد إمكانية شراء طائرات أف-35 الأمريكية.

ويوم الاثنين، نفى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، التقارير التي أشارت إلى أن الولايات المتحدة قد أصدرت مهلة نهائية، مضيفا أن أس-400 ستصل خلال الأشهر القادمة.

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