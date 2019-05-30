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الخميس 30/مايو/2019 - 07:34 ص

النفط يرتفع بسبب "المخزونات الأمريكية"

النفط يرتفع بسبب
النفط يرتفع بسبب "المخزونات الأمريكية"
dostor.org/2648263

تسجل أسعار النفط ارتفاعا في آسيا، الخميس، بعد تقديرات تحدثت عن انخفاض أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكي.

وحوالي الساعة 03:25 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام تسليم يوليو، 29 سنتا ليبلغ سعره 59.10 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم يوليو، فقد ارتفع 17 سنتا إلى 69.62 دولارا.

وأفادت تقديرات الاتحاد المهني "معهد النفط" أن الاحتياطات الأمريكية تراجعت بمقدار 5،3 ملايين برميل في الأسبوع الذي انتهى في 24 مايو، إلى 474.4 مليون برميل، أي أن حجم الانخفاض تجاوز 900 ألف يتوقعها المحللون. ويتوقع نشر الأرقام الرسمية حول وضع المخزونات الخميس.

ويعتبر أي انخفاض في المخزونات مؤشرا على زيادة الطلب في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

لكن الأسعار تبقى تحت ضغط الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وكذلك المعلومات التي تتحدث عن عدم تمكن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها من الاتفاق على تمديد حصص الحد من الإنتاج، بينما تحد العقوبات من صادرات فنزويلا وإيران.

وكان برميل برنت أغلق الأربعاء في لندن على 69.45 دولار بعد انخفاض قدره 66 سنتا.

وفي نيويورك، خسر برميل النفط الخفيف 33 سنتا وأغلق على 58،81 دولارا.

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