100 مليون سائح صينى متوقع خلال مهرجان قوارب التنين

ذكرت سي تريب.كوم وكالة السفر الإلكترونية الصينية الشهيرة اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يسافر أكثر من 100 مليون صيني حول الصين وخارجها خلال مهرجان قوارب التنين القادم.



وقالت سي تريب في أحدث تقرير لها، أن السياح حجزوا رحلات إلى أكثر من 800 وجهة في 92 دولة ومنطقة من خلال منصتها خلال العطلة من 7 إلى 9 يونيو.



ووفقا لأكاديمية السياحة الصينية، قام الصينيون بأكثر من 89 مليون رحلة في البلاد خلال مهرجان قوارب التنين العام الماضي وأنفقوا 36.2 مليار يوان (5.3 مليار دولار أمريكي) في المجمل.



وعلى الرغم من أن مهرجان قوارب التنين ليس عادةً موسم ذروة، إلا أن المزيد من الناس يفضلون السفر هذا العام بسبب انخفاض أسعار التذاكر للوجهات المحلية، وسياسات النقل والتأشيرة الأكثر ملاءمة، بحسب التقرير.



وأكثر الوجهات شعبية في الخارج هي اليابان وتايلاند وروسيا وفيتنام وإيطاليا وإندونيسيا، بينما تعد سانيا وشانغهاي وقوانغتشو وشيامن وتشنغدو من بين الوجهات الرئيسية في البلاد.



ويبلغ متوسط تكلفة الرحلات الخارجية خلال العطلة حوالي 4500 يوان (حوالي 652 دولارًا أمريكيًا) للفرد، أي أقل بنسبة 13 في المائة من عطلة الأول من مايو، والتي تمثل أقرب موسم ذروة للسفر.