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الخميس 30/مايو/2019 - 07:19 ص

هازارد يطمئن جماهير ريال مدريد

هازارد يطمئن جماهير
وكالات
dostor.org/2648253

في رسالة هدفها طمأنة جماهير ريال مدريد، أكد اللاعب الدولي البلجيكي إيدن هازارد أن المباراة أمام أرسنال، مساء أمس الأربعاء، كانت الأخيرة له مع تشيلسي.

وتوج تشيلسي ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن تفوق على أرسنال برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب باكو الأوليمبي في أذربيجان.

وساهم هازارد في هذا الفوز من خلال تسجيل هدفين، الأول في الدقيقة 65 من ضربة جزاء، والثاني في الدقيقة 72.

وعقب نهاية اللقاء، تحدث هازارد لوسائل الإعلام، قائلا: "حان الوقت لتحدٍ جديد، أعتقد أن وقت الوداع قد حل"، وفق ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وأضاف: "اتخذت قراري قبل أسبوعين وأبلغت إدارة تشليسي بذلك، أنتظر فقط أن يقرر الناديان ماذا سيحدث، لا يمكنك أن تتأكد من شيء في كرة القدم؛ إلا قبل حدوثه، وأردتُ ذلك منذ السنة الماضية بالمناسبة، بعد نهاية كأس العالم تحديدا، لكن الأمر لم يحدث، الآن الأمر بين كلا الناديين".

ويقصد هازارد بالناديين، تشيلسي وريال مدريد، اللذين يتفاوضان من أجل إتمام صفقة انتقال اللاعب البالغ من العمر 28 عاما إلى "الليجا".

وكانت صحيفة بريطانية كشفت، أن تشيلسي بات مستعدا لبيع هازارد للنادي الملكي مقابل 115 مليون جنيه إسترليني (145 مليون دولار).

وأضافت: "كما تم الاتفاق مع اللاعب البلجيكي على راتب أسبوعي يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني (حوالي 505 ألف دولار)".

وذكر رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، في تصريح سابق: "حلمي أن نتمكن من التعاقد مع هازارد هذه السنة.. أنا مهتم جدًا بقدومه إلى الريال وآمل أن يحضر هذا العام. إنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم".

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