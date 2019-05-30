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الخميس 30/مايو/2019 - 07:39 ص

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربى والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك
موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربى والقنوات الناقلة
dostor.org/2648252

يواجه فريق الزمالك نظيره الإنتاج الحربى، فى المباراة التى ستجمعهما مساء اليوم الخميس، حيث يرغب الفارس الأبيض فى تحقيق الفوز فى جميع المباريات المقبلة قبل مواجهة الأهلى فى أخر لقاءات الدورى.


ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 66 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 20 وتعادل فى 6 وخسر 3، وأحرز لاعبوه 58 هدفًا، وسكنت شباكه 25 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حقق الفوز فى 8 وتعادل فى 13 مواجهة، وخسر 11 لقاء، وسجل لاعبوه 34 هدفًا، وسكنت شباكه 41 هدف.


موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربى
تقام مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، فى العاشرة مساء اليوم الخميس على استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإنتاج الحربى
ومن المقرر أن تذاع المباراة على قنوات أون سبورت ونايل سبورت والثانية الأرضية.

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