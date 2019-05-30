انطلاق فعاليات المؤتمر التاسع للصداقة بين الجمعيات الصينية بالخارج

افتتح المؤتمر التاسع للصداقة بين الجمعيات الصينية بالخارج يوم الخميس في بكين تحت شعار "احتضان عهد جديد، تحقيق الحلم الصيني".



واستعرض المؤتمر، الذي ينظم برعاية مشتركة من مكتب شؤون الصينيين في الخارج بمجلس الدولة، واتحاد عموم الصين للصينيين المغتربين العائدين، استعرض أعمال الرعاية منذ عام 2016 واستطلع المواقف الجديدة التي تواجهها المجتمعات الصينية في الخارج.



ودعا الأفراد والجمعيات وأعضاؤها البارزون إلى العمل من أجل بناء صورة للصينيين في الخارج تليق بمكانة الصين الدولية.



وحضر المؤتمر أكثر من 450 عضوًا بارزًا من الجمعيات الصينية في الخارج من أكثر من 90 دولة ومنطقة، وكرّمت في المؤتمر 10 جمعيات لأدائها المتميز.



ومنذ عام 2001، برز المؤتمر كمنصة هامة للصداقات والتبادلات بين الصينيين المغتربين في جميع أنحاء العالم.