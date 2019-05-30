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الخميس 30/مايو/2019 - 05:58 ص

التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة الإنتاج الحربى

التشكيل المتوقع للزمالك
التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة الإنتاج الحربى
dostor.org/2648247

يلتقى الزمالك مع الإنتاج الحربى، فى المباراة التى ستجمعهما مساء اليوم الخميس، حيث يرغب الفارس الأبيض فى تحقيق الفوز فى جميع المباريات المقبلة قبل مواجهة الأهلى فى أخر لقاءات الدورى، لاسيما وأن المارد الأحمر يحتل حاليًا المركز الأول برصيد 74 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، ويتبقى له مواجهة المقاولون والزمالك، فيما يتبقى للأبيض مواجهة الإنتاج وحرس الحدود والجونة والإسماعيلى، ثم الأهلى.


وشدد كريستيان جروس، على لاعبيه بضرورة غلق ملف الكونفدرالية الأفريقية، والتركيز فى مواجهة الإنتاج، وعدم التهاون أو الشعور بتحقيق الانجاز الأفريقى ومن ثم عدم التركيز فى أول مباراة بالدورى بعد حصد اللقب.

ومن المتوقع أن يلعب كريستيان جروس بتشكيل متوقع من كلا من:
جنش
حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبدالله جمعة
طارق حامد ومحمد إبراهيم
كهربا وأوباما وزيزو
خالد بوطيب

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