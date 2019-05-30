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الخميس 30/مايو/2019 - 05:26 ص

اليوم.. الأقباط يحتفلون بمولد السيدة العذراء بجبل الطير

اليوم.. الأقباط يحتفلون
اليوم.. الأقباط يحتفلون بمولد السيدة العذراء بجبل الطير
dostor.org/2648246

يبدأ الأقباط، اليوم الخميس، الاحتفال بمولد السيدة العذراء بجبل الطير، حيث تنتهى الاحتفالات صباح السادس من يونيو الذى يوافق عيد الصعود، على أن يترأس الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط تلك الاحتفالات.

ويعتبر دير العذراء بجبل الطير من محطات رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، حيث تذكر المراجع الكنسية أن العائلة المقدسة وصلت إلى منطقة جبل الطير قادمة من قرية البهنسا فى مركز بنى مزار شمال مُحافظة المنيا خلال رحلة هروبها من بطش الرومان.

وتحمل الكنيسة الموجودة داخل الدير، اسم السيدة العذراء أنشأتها الملكة والقديسة هيلانة 328 ميلادية وجدّدها الأنبا ساويرس مطران المنيا والأشمونين 1938 ميلادية، ويوجد داخلها مغارة تُسمى السيدة العذراء اختبأت فيها العائلة المُقدسة 3 أيام، بالإضافة إلى هيكل من الخشب به زخارف منفذة بالحشوات المجمعة يعلوه صور لـ"العذراء" و"القديسين".

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